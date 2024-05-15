Google представил новый поиск на основе ИИ

В компании Google заявили, что добавляют искусственный интеллект в свой поиск и анонсировали большие изменения. Об этом в компании сообщили во время конференции Google I/0 2024, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в США Google уже начала показывать сгенерированные ИИ ответы на большинство поисковых запросов. Эти блоки отображаются в верхней части экрана и будут пытаться сразу предоставить пользователю ответ на его запрос. До конца года эта возможность станет доступной в большинстве стран.

В основе нового поискового движка лежит модель Gemini - искусственный интеллект, разработанный специально для поиска Google. Gemini сочетает в себе такие функции, как многошаговые рассуждения, планирование и мультимодальные возможности.

Однако в Google планируют, что не каждый поисковый запрос будет требовать ответ от искусственного интеллекта.

Если вы просто хотите перейти на URL-адрес, вы ищете Walmart и хотите попасть на walmart.com. Добавление искусственного интеллекта не улучшит результат рассказали в компании

До конца года Google планирует сделать новый поиск доступным для более миллиарда человек.

Помимо Обзоров искусственного интеллекта в поиске Google появится возможность планирования, начиная с планов питания и заканчивая планами отпуска. Пользователи смогут создавать индивидуальные планы, например, трехдневный план питания, и вносить в него изменения, заменяя блюда. Для удобства эти планы можно будет экспортировать в Google Документы или Gmail.

Google также расширит возможности визуального поиска. Пользователи смогут задавать вопросы с помощью видео, что должно облегчить описание и решение проблем. Эта функция вскоре будет доступна пользователям Search Labs на английском языке в США, а впоследствии ее планируют распространить на весь мир.

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии