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"Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России — скачать можно будет только бесплатные программы", - сообщил Федоров в Telegram.

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9 марта стало известно, что Apple Pay в России больше нет.

Также Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ.