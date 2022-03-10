Google ограничивает работу Google Play в России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Google ограничивает работу Google Play в России. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата
"Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России — скачать можно будет только бесплатные программы", - сообщил Федоров в Telegram.
Дополнение
9 марта стало известно, что Apple Pay в России больше нет.
Также Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ.