Google обмежує роботу Google Play в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Google обмежує роботу Google Play в Росії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - повідомив Федоров у Telegram.
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9 березня стало відомо, що Apple Pay у Росії більше недоступний.
Також Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ.