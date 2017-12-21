Google назвал 50 самых популярных фильмов 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ежегодный рейтинг Google освещает 50 лучших фильмов 2017 года, которые определяются на основе их популярности во всем мире в приложении Google Play, передает УНН.
В этом году рейтинг включает немало научно-фантастических лент, таких как “Прибытие” и “Жизнь”, и боевиков, включая “Чудо-женщину”, “Звездные войны: Бунтарь Один” и сиквел “Стражей Галактики”. Популярными в этом году стали также анимационные фильмы, которые занимают аж 3 позиции в лучшей десятке рейтинга.
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Полный перечень фильмов из рейтинга приведен ниже:
50. “Темная Башня” (2017)
49. “Спасатели Малибу” (2017)
48. “День патриота” (2016)
47. “Глупцы-разбойники” (2016)
46. "Жизнь и цель собаки" (2017)
45. “Обитель зла: Финальная битва” (2016)
44. “Капитан Подштанник” (2017)
43. “Ла Ла Ленд” (2016)
42. “Калифорнийский дорожный патруль” (2017)
41. “Махач учителей” (2017)
40. “Девушка в поезде” (2016)
39. “Жизнь” (2017)
38. “Три икса 3: Реактивизация” (2017)
37. “Великая стена” (2017)
36. “Война за планету обезьян” (2017)
35. “Другой мир: Кровная месть” (2016)
34. “Могучие рейнджеры” (2017)
33. “Король Артур: Легенда меча” (2017)
32. “Почему он?” (2016)
31. “Кредо убийцы” (2016)
30. “На пятьдесят оттенков темнее” (2017)
29. “Скрытые фигуры” (2016)
28. “Мумия” (2017)
27. “Пираты Карибского моря: Месть Салазара” (2017)
26. “Сплит” (2017)
25. “Ловушка” (2017)
24. “Чужой: Завещание” (2017)
23. “Призрак в броне” (2017)
22. “Джек Ричер 2: не отступай” (2016)
21. “На драйве” (2017)
20. “Трансформеры: Последний рыцарь” (2017)
19. “Пробуждение” (2016)
18. “В целях совести” (2016)
17. “Лего Фильм: Бэтмен” (2017)
16. “Логан” (2017)
15. “Форсаж 8” (2017)
14. “Бэби Босс” (2017)
13. “Красавица и чудовище” (2017)
12. “Конг: Остров черепа” (2017)
11. “Прибытие” (2016)
10. “Джон Уик 2” (2017)
9. “Фантастические звери и места их обитания” (2016)
8. “Тролли” (2016)
7. “Пой” (2016)
6. “Человек-паук: Возвращение домой” (2017)
5. “Доктор Стрэндж” (2016)
4. “Стражи Галактики 2” (2017)
3. “Чудо-женщина” (2017)
2. "Бунтарь один. Звездные войны. История “(2016)
1. “Ваяна/Моана” (2016)