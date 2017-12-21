Google назвал 50 самых популярных фильмов 2017 года

В этом году рейтинг включает немало научно-фантастических лент, таких как “Прибытие” и “Жизнь”, и боевиков, включая “Чудо-женщину”, “Звездные войны: Бунтарь Один” и сиквел “Стражей Галактики”. Популярными в этом году стали также анимационные фильмы, которые занимают аж 3 позиции в лучшей десятке рейтинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google назвал самые популярные поисковые запросы пользователей за 2017 год

Полный перечень фильмов из рейтинга приведен ниже:

50. “Темная Башня” (2017)

49. “Спасатели Малибу” (2017)

48. “День патриота” (2016)

47. “Глупцы-разбойники” (2016)

46. ​​"Жизнь и цель собаки" (2017)

45. “Обитель зла: Финальная битва” (2016)

44. “Капитан Подштанник” (2017)

43. “Ла Ла Ленд” (2016)

42. “Калифорнийский дорожный патруль” (2017)

41. “Махач учителей” (2017)

40. “Девушка в поезде” (2016)

39. “Жизнь” (2017)

38. “Три икса 3: Реактивизация” (2017)

37. “Великая стена” (2017)

36. “Война за планету обезьян” (2017)

35. “Другой мир: Кровная месть” (2016)

34. “Могучие рейнджеры” (2017)

33. “Король Артур: Легенда меча” (2017)

32. “Почему он?” (2016)

31. “Кредо убийцы” (2016)

30. “На пятьдесят оттенков темнее” (2017)

29. “Скрытые фигуры” (2016)

28. “Мумия” (2017)

27. “Пираты Карибского моря: Месть Салазара” (2017)

26. “Сплит” (2017)

25. “Ловушка” (2017)

24. “Чужой: Завещание” (2017)

23. “Призрак в броне” (2017)

22. “Джек Ричер 2: не отступай” (2016)

21. “На драйве” (2017)

20. “Трансформеры: Последний рыцарь” (2017)

19. “Пробуждение” (2016)

18. “В целях совести” (2016)

17. “Лего Фильм: Бэтмен” (2017)

16. “Логан” (2017)

15. “Форсаж 8” (2017)

14. “Бэби Босс” (2017)

13. “Красавица и чудовище” (2017)

12. “Конг: Остров черепа” (2017)

11. “Прибытие” (2016)

10. “Джон Уик 2” (2017)

9. “Фантастические звери и места их обитания” (2016)

8. “Тролли” (2016)

7. “Пой” (2016)

6. “Человек-паук: Возвращение домой” (2017)

5. “Доктор Стрэндж” (2016)

4. “Стражи Галактики 2” (2017)

3. “Чудо-женщина” (2017)

2. "Бунтарь один. Звездные войны. История “(2016)

1. “Ваяна/Моана” (2016)