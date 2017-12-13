Google назвав найпопулярніші пошукові запити користувачів за 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Пошукова система Google підвела підсумки 2017 року за найпопулярнішими пошуковими запитами користувачів, передає УНН з посиланням на аналіз запитів, які визначаються ресурсом Google Trends.
Пошукова система Google підводить підсумки 2017 року. Що ж найбільше цікавило українців в 2017 році, показав аналіз запитів, які визначаються ресурсом Google Trends.
Найпопулярніші теми пошуку виглядають наступним чином:
Запити року: Фізрук 4 сезон, Холостяк 7 сезон, НАЗК, фільми 2017, анонимайзер, Гра Престолів 7 сезон, Євробачення 2017, Ольга 2 сезон, Молодіжка 5 сезон, Київ вдень і вночі 3 сезон.
Персона року: Діана Шуригіна, Михайло Задорнов, Дмитро Мартинов, Ірина Бережна, Віра Глаголєва, Катя Чілі, Честер Беннінгтон, Сергій Бабкін, Міхеїл Саакашвілі, Дональд Трамп.
Фільм року: “Форсаж 8”, “Пірати Карибського моря 5”, “Гидке я 3”, “На 50 відтінків темніше”, “Тор Рагнарек”, “Вартові галактики 2”, “Слуга народу 2”, “Воно”, " рятувальники Малібу “,” Тачки 3 “.
ТВ-шоу року: „Холостяк“ / 7 сезон, „Євробачення-2017“, „Голос країни 2017“, „Майстер шеф“ / 7 сезон, „Зважені та щасливі“ 2017, „Супермодель по-українськи“, „Від пацанки до панянки “,” Танці з зірками 2017 “,” Битва екстрасенсів “/ 18 сезон,” Оскар-2017 “.
Серіал року: „Фізрук“ / 4 сезон, „Гра престолів“ / 7 сезон, „Ольга“ / 2 сезон, „Молодіжка“ / 5 сезон, „Київ днем і вночі“ / 3 сезон, „Хороший хлопець“, „Поліцейський з Рубльовки “,” Кохання проти долі “,” Капитанша “,” Готель Елеон “/ 3 сезон.
Купівлею року стали: спінер, квитки на поїзд, айфон 7, бейблейд, айфон 8, авто в Литві, купальники 2017, iPhone X, вентилятор, біткоіни.
У категорії “питання” Google зібрав запити як українською так і російською. Це запити, що починаються з “чому”, “навіщо”, “як” .
Запитання, які починаються з “чому”: не працює вк, не подорожчав газ, Малахов пішов з Першого каналу, смикається око, не можна фотографувати сплячих людей, не працює інтернет, не можна спати навпроти дзеркала, жовтіє часник, випадає волосся, не можна дарувати годинник.
Запитання з “як”: обійти блокування вк, скачати відео з ютуба, як варити гречку, схуднути, зайти в однокласники, вийти заміж, зробити скріншот, зав’язати краватку, кинути палити, заробити в інтернеті
Запитання з “навіщо”: потрібен спінер, потрібна кишенька на жіночих трусах, переводять годинник, потрібен фітнес браслет, білять дерева, чоловікам соски, ми живемо, потрібна дівчина, коту вуса, любити.
Запитання з “що таке”: спінер, антикітерський механізм, VPN, біткоіни, майнінг, панголін, хайп, фіаско, мем, ещкере.
Як повідомляв УНН, Google і Facebook контролюють 84% світового ринку цифрової реклами.