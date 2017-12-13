Google назвал самые популярные поисковые запросы пользователей в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Поисковая система Google подвела итоги 2017 года по самым популярным поисковым запросам пользователей, передает УНН со ссылкой на анализ запросов, которые определяются ресурсом Google Trends.
Поисковая система Google подводит итоги 2017 года. Что же больше всего интересовало украинцев в 2017 году, показал анализ запросов, которые определяются ресурсом Google Trends.
Самые популярные темы поиска выглядят следующим образом:
Запросы года: Физрук 4 сезон, Холостяк 7 сезон, НАПК, фильмы 2017, анонимайзер, Игра Престолов 7 сезон, Евровидение 2017, Ольга 2 сезон, Молодежка 5 сезон, Киев днем и ночью 3 сезон.
Персона года: Диана Шурыгина, Михаил Задорнов, Дмитрий Мартынов, Ирина Бережная, Вера Глаголева, Катя Чили, Честер Беннингтон, Сергей Бабкин, Михаил Саакашвили, Дональд Трамп.
Фильм года: “Форсаж 8”, “Пираты Карибского моря 5”, “Гадкий я 3”, “На 50 оттенков темнее”, “Тор Рагнарёк”, “Стражи галактики 2”, “Слуга народа 2”, “Оно”, “Спасатели Малибу”, “Тачки 3”.
ТВ-шоу года: “Холостяк” / 7 сезон, “Евровидение-2017”, “Голос страны 2017”, “Мастер шеф” / 7 сезон, “Взвешенные и счастливые” 2017, “Супермодель по-украински”, “От пацанки до барышни”, “Танцы со звездами 2017”, “Битва экстрасенсов”/ 18 сезон, “Оскар-2017”.
Сериал года: “Физрук” / 4 сезон, “Игра престолов” / 7 сезон, “Ольга” / 2 сезон, “Молодежка” / 5 сезон, “Киев днем и ночью” / 3 сезон, “Хороший парень”, “Полицейский из Рублевки” ,"Любовь против судьбы“, “Капитанша”, “Отель Елеон”/ 3 сезон.
Покупкой года стали: спиннер, билеты на поезд, айфон 7, Бейблейд, айфон 8, авто в Литве, купальники 2017, iPhone X, вентилятор, биткоины.
В категории “вопрос” Google собрал запросы как на украинском, так и на русском. Это запросы, начинающиеся с “почему”, “зачем”, “как”.
Вопросы, которые начинаются с “почему”: не работает вк, не подорожал газ, Малахов ушел из Первого канала, дергается глаз, нельзя фотографировать спящих людей, не работает интернет, нельзя спать напротив зеркала, желтеет чеснок, выпадают волосы, нельзя дарить часы.
Вопрос с “как”: обойти блокировку вк, скачать видео с ютуба, как варить гречку, похудеть, зайти в одноклассники, выйти замуж, сделать скриншот, завязать галстук, бросить курить, заработать в интернете
Вопрос с “зачем”: нужен спиннер, нужен кармашек на женских трусах, переводят часы, нужен фитнес браслет, белят деревья, мужчинам соски, мы живем, нужна девушка, коту усы, любить.
Вопрос с “что такое”: спиннер, Антикитерский Механизм, VPN, биткоины, майнинг, панголины, хайп, фиаско, мэм, ещкере.
Как сообщал УНН, Google и Facebook контролируют 84% мирового рынка цифровой рекламы.