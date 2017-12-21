Google назвав 50 найпопулярніших фільмів 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Щорічний рейтинг Google висвітлює 50 найкращих фільмів 2017 року, що визначаються на основі їх популярності в усьому світі у додатку Google Play, передає УНН.
Цьогорічний рейтинг включає чимало науково-фантастичних стрічок, таких як “Прибуття” та “Життя”, та бойовиків, включаючи “Диво-жінка”, “Зоряні війни:Бунтар Один” та сіквел “Вартових Галактики”. Популярними цього року стали також анімаційні фільми, які займають аж 3 позиції в кращій десятці рейтингу.
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Повний перелік фільмів з рейтингу приведено нижче:
50. “Темна Вежа” (2017)
49. “Рятувальники Малібу” (2017)
48. “День патріота” (2016)
47. “Йолопи-розбійники” (2016)
46. “Життя і мета собаки” (2017)
45. “Оселя зла: Фінальна битва” (2016)
44. “Капітан Підштанько” (2017)
43. “Ла Ла Ленд” (2016)
42. “Каліфорнійський дорожній патруль” (2017)
41. “Махач вчителів” (2017)
40. “Дівчина у потягу” (2016)
39. “Життя” (2017)
38. “Три ікси 3: Реактивізація” (2017)
37. “Велика стіна” (2017)
36. “Війна за планету мавп” (2017)
35. “Інший світ: Кровна помста” (2016)
34. “Могутні рейнджери” (2017)
33. “Король Артур: Легенда меча” (2017)
32. “Чому він?” (2016)
31. “Кредо вбивці” (2016)
30. “На п’ятдесят відтінків темніше” (2017)
29. “Приховані фігури” (2016)
28. “Мумія” (2017)
27. “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” (2017)
26. “Спліт” (2017)
25. “Пастка” (2017)
24. “Чужий: Заповіт” (2017)
23. “Привид у броні” (2017)
22. “Джек Річер 2: Не відступай” (2016)
21. “На драйві” (2017)
20. “Трансформери: Останній лицар” (2017)
19. “Пробудження” (2016)
18. “З міркувань совісті” (2016)
17. “Лего Фільм: Бетмен” (2017)
16. “Логан” (2017)
15. “Форсаж 8” (2017)
14. “Бебі Бос” (2017)
13. “Красуня і чудовисько” (2017)
12. “Конг: Острів черепа” (2017)
11. “Прибуття” (2016)
10. “Джон Уік 2” (2017)
9. “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016)
8. “Тролі” (2016)
7. “Співай” (2016)
6. “Людина-павук: Повернення додому” (2017)
5. “Доктор Стрендж” (2016)
4. " Вартові Галактики 2″ (2017)
3. “Диво-жінка” (2017)
2. “Бунтар один. Зоряні війни. Історія” (2016)
1. “Ваяна/Моана” (2016)