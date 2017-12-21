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Google назвав 50 найпопулярніших фільмів 2017 року

Київ • УНН

 • 29205 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Щорічний рейтинг Google висвітлює 50 найкращих фільмів 2017 року, що визначаються на основі їх популярності в усьому світі у додатку Google Play, передає УНН.

Google назвав 50 найпопулярніших фільмів 2017 року

Цьогорічний рейтинг включає чимало науково-фантастичних стрічок, таких як “Прибуття” та “Життя”, та бойовиків, включаючи “Диво-жінка”, “Зоряні війни:Бунтар Один” та сіквел “Вартових Галактики”. Популярними цього року стали також анімаційні фільми, які займають аж 3 позиції в кращій десятці рейтингу.

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Повний перелік фільмів з рейтингу приведено нижче:

50. “Темна Вежа” (2017)

49. “Рятувальники Малібу” (2017)

48. “День патріота” (2016)

47. “Йолопи-розбійники” (2016)

46. “Життя і мета собаки” (2017)

45. “Оселя зла: Фінальна битва” (2016)

44. “Капітан Підштанько” (2017)

43. “Ла Ла Ленд” (2016)

42. “Каліфорнійський дорожній патруль” (2017)

41. “Махач вчителів” (2017)

40. “Дівчина у потягу” (2016)

39. “Життя” (2017)

38. “Три ікси 3: Реактивізація” (2017)

37. “Велика стіна” (2017)

36. “Війна за планету мавп” (2017)

35. “Інший світ: Кровна помста” (2016)

34. “Могутні рейнджери” (2017)

33. “Король Артур: Легенда меча” (2017)

32. “Чому він?” (2016)

31. “Кредо вбивці” (2016)

30. “На п’ятдесят відтінків темніше” (2017)

29. “Приховані фігури” (2016)

28. “Мумія” (2017)

27. “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” (2017)

26. “Спліт” (2017)

25. “Пастка” (2017)

24. “Чужий: Заповіт” (2017)

23. “Привид у броні” (2017)

22. “Джек Річер 2: Не відступай” (2016)

21. “На драйві” (2017)

20. “Трансформери: Останній лицар” (2017)

19. “Пробудження” (2016)

18. “З міркувань совісті” (2016)

17. “Лего Фільм: Бетмен” (2017)

16. “Логан” (2017)

15. “Форсаж 8” (2017)

14. “Бебі Бос” (2017)

13. “Красуня і чудовисько” (2017)

12. “Конг: Острів черепа” (2017)

11. “Прибуття” (2016)

10. “Джон Уік 2” (2017)

9. “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016)

8. “Тролі” (2016)

7. “Співай” (2016)

6. “Людина-павук: Повернення додому” (2017)

5. “Доктор Стрендж” (2016)

4. " Вартові Галактики 2″ (2017)

3. “Диво-жінка” (2017)

2. “Бунтар один. Зоряні війни. Історія” (2016)

1. “Ваяна/Моана” (2016)

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