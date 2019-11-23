Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины.

Указано, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Также в правительстве заявили, что стоит отметить, что "по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил Премьер-министр.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в последующие недели.