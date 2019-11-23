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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44122 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109019 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100917 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108158 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118617 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147772 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148300 просмотра

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Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается

Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Украине на протяжении 14-22 ноября, отметила высокий прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ. Впрочем, стороны продолжаются работу над новой программой. Об этом говорится в заявлении Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, полученной УНН от пресс-службы правительства.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины.

Указано, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Также в правительстве заявили, что стоит отметить, что "по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил Премьер-министр.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в последующие недели.

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