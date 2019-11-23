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Місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями

Місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду завершила візит до України 22 листопада. У місії заявили про досягнення помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми співпраці України з Фондом, і пообіцяли продовження дискусій наступними тижнями. Про це йдеться в отриманій УНН заяві очільника місії МВФ Рона ван Родена за підсумками візиту в Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року.

“Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України", - відзначив Рон ван Роден.

З його слів, місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики.

"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково- бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - додав Рон ван Роден.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Києві 14 листопада.

Українські Національні Новини

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