Місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями

Місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду завершила візит до України 22 листопада. У місії заявили про досягнення помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми співпраці України з Фондом, і пообіцяли продовження дискусій наступними тижнями. Про це йдеться в отриманій УНН заяві очільника місії МВФ Рона ван Родена за підсумками візиту в Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року.
“Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України", - відзначив Рон ван Роден.
З його слів, місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики.
"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково- бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - додав Рон ван Роден.
Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Києві 14 листопада.