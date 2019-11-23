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Гончарук заявив, що робота з МВФ щодо нової програми ще продовжується

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Україні упродовж 14-22 листопада, відзначила високий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ. Утім, сторони продовжуються роботу над новою програмою. Про це йдеться у заяві Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, отриманою УНН від пресслужби уряду.

"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив Прем'єр-міністр України.

Вказано, що місія МВФ акцентувала увагу на продовженні виваженої економічної політики.

Також в уряді заявили, що варто відзначити, що "за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена, досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями. 

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