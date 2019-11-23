Гончарук заявив, що робота з МВФ щодо нової програми ще продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Україні упродовж 14-22 листопада, відзначила високий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ. Утім, сторони продовжуються роботу над новою програмою. Про це йдеться у заяві Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, отриманою УНН від пресслужби уряду.
"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив Прем'єр-міністр України.
Вказано, що місія МВФ акцентувала увагу на продовженні виваженої економічної політики.
Також в уряді заявили, що варто відзначити, що "за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена, досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".
"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив Прем'єр-міністр.
Нагадаємо, місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями.