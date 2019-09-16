Гончарук внес в Раду изменения в Бюджетный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.
Инициированный Премьер-министром Алексеем Гончаруком проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс зарегистрирован под №2144 от 16 сентября.
Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
На данный момент текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.
Напомним, 15 сентября в Раду внесли проект Бюджета-2020.