Гончарук внес в Раду изменения в Бюджетный кодекс

Инициированный Премьер-министром Алексеем Гончаруком проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс зарегистрирован под №2144 от 16 сентября.

Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

На данный момент текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.

Напомним, 15 сентября в Раду внесли проект Бюджета-2020.