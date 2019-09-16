Гончарук вніс в Раду зміни до Бюджетного кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Урядовий законопроект про зміни до Бюджетного кодексу зареєстрували у Верховнй Раді. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
Ініційований Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу зареєстровано під №2144 від 16 вересня.
Документ переданий на розгляд керівництву Верховної Ради.
Наразі тексту законопроекту на сайті парламенту не оприлюднено.
Нагадаємо, 15 вересня до Ради внесли проект Бюджету-2020.