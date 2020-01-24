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Гончарук подвел итоги Давоса: доверие международных партнеров к Украине усиливается

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук убежден в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook после участия украинской делегации во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Гончарук подвел итоги Давоса: доверие международных партнеров к Украине усиливается

“Встретился с премьер-министеркой Финляндии Санни Марин. Это была первая за последние 5 лет встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии ... Во время Всемирного экономического форума также имел возможность встретиться с одним из наших стратегических партнеров — премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ... Имел также очень важную встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили с ней ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования”, — написал Гончарук.

Он добавил, что реализация указанной программы означает для Украины “дешевые ресурсы для заимствований, возможности для увеличения объемов инвестиций в экономику, а значит — рост промышленности и новые рабочие места”.

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“Еще одна важная встреча — с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Он положительно оценил сотрудничество с Украиной в 2019 году, а именно — успешность внедряемых реформ и достижения макроэкономической стабильности. 2020 — Год Эффективности в Украине. Планируем получить поддержку ЕБРР в крупных украинских проектах”, — добавил он.

По мнению премьер-министра, Украина сегодня — это одна из самых привлекательных экономик, рынков и стран мира, продолжают развиваться.

“Поэтому пригласил инвесторов приезжать в Украину. А мы, Правительство, гарантируем, что к каждому инвестору в Украине будет персональный подход и защиту со стороны государства”, — добавил Гончарук.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что в ближайшие месяцы может быть начата программа с МВФ.

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