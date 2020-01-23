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Гончарук в Давосі заявив, що українські та іноземні інвестори матимуть однакову підтримку від уряду

Київ • УНН

 • 6788 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. "Я хочу, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з Урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях. Через конкретного менеджера можна буде звернутися до Уряду у разі порушення прав інвестора і саме він опікуватиметься вашими інвестиціями". Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив сьогодні, 23 січня, під час “Українського сніданку” у Давосі.

Гончарук в Давосі заявив, що українські та іноземні інвестори матимуть однакову підтримку від уряду

Питання щодо підтримки вітчизняних інвесторів Прем'єру адресував український підприємець і колишній співвласник “УкрСиббанку” Олександр Ярославський. Він поцікавився, чи зможуть внутрішні інвестори сподіватись на таку ж підтримку, як іноземні. У відповідь Гончарук підкреслив, що жодних паралелей у цьому питанні Уряд проводити не буде.

“Для людей, які інвестують в Україну вже, ставлення буде точно не гіршим, ніж до тих, кого ми прагнемо залучити. Інвестинг зараз – це маркетинг, щоб привернути увагу. Думаю, суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Я хочу, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з Урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях”, – сказав Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що кожен інвестор може мати в Уряді конкретного менеджера, до якого зможе звернутися у разі порушення прав або за іншою допомогою. Гончарук також попросив підприємців максимально оперативно інформувати Уряд про будь-які порушення на місцях.

“Ми можемо швидко поміняти керівників центральних органів, можемо працювати над зміною процедур. Але ми не можемо гарантувати, що у кожному конкретному органі на кожній конкретній посаді буде стояти чесний чиновник, який буде співпрацювати з бізнесом. Для цього потрібен час. Якщо ви готові інвестувати, у вас є можливість мати конкретного менеджера в Уряді, який буде вас чути і опікуватися вашими інвестиціями. Наше завдання не в ручному режимі займатися проблемами інвесторів, а максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій. Це підхід, який ми зараз обрали і реалізовуємо”, – пояснив Гончарук.

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