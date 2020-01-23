Гончарук в Давосе заявил, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь одинаковую поддержку от правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. "Я хочу, чтобы у каждого человека, которая инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Через конкретного менеджера можно будет обратиться к Правительству в случае нарушения прав инвестора и именно он будет заниматься вашими инвестициями". Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе.
Вопрос по поддержке отечественных инвесторов Премьеру адресовал украинский предприниматель и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский. Он поинтересовался, смогут внутренние инвесторы надеяться на такую же поддержку, как иностранные. В ответ Гончарук подчеркнул, что никаких параллелей в этом вопросе Правительство проводить не будет.
"Для людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение будет точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Инвестинг сейчас - это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Думаю, суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Я хочу, чтобы у каждого человека, которая инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах ", - сказал Алексей Гончарук.
Премьер-министр добавил, что каждый инвестор может иметь в Правительстве конкретного менеджера, к которому сможет обратиться в случае нарушения прав или другой помощью. Гончарук также попросил предпринимателей максимально оперативно информировать Правительство о любых нарушениях на местах.
"Мы можем быстро поменять руководителей центральных органов, можем работать над изменением процедур. Но мы не можем гарантировать, что в каждом конкретном органе на каждой конкретной должности будет стоять честный чиновник, будет сотрудничать с бизнесом. Для этого нужно время. Если вы готовы инвестировать, у вас есть возможность иметь конкретного менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача не в ручном режиме заниматься проблемами инвесторов, а максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой. Это подход, который мы сейчас выбрали и реализуем ", - пояснил Гончарук.