Гончарук в Давосе заявил, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь одинаковую поддержку от правительства

КИЕВ. 23 января. УНН. "Я хочу, чтобы у каждого человека, которая инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Через конкретного менеджера можно будет обратиться к Правительству в случае нарушения прав инвестора и именно он будет заниматься вашими инвестициями". Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе.