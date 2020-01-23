Гончарук в Давосе заявил, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь одинаковую поддержку от правительства

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 2356 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14297 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55269 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120150 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127954 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196968 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195161 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408490 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515210 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13460 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22509 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12598 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 10917 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 6872 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158114 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146089 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233739 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408489 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515210 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55263 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48908 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54243 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84550 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Гончарук в Давосе заявил, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь одинаковую поддержку от правительства

Киев • УНН

 • 6788 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. "Я хочу, чтобы у каждого человека, которая инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Через конкретного менеджера можно будет обратиться к Правительству в случае нарушения прав инвестора и именно он будет заниматься вашими инвестициями". Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Гончарук в Давосе заявил, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь одинаковую поддержку от правительства

Вопрос по поддержке отечественных инвесторов Премьеру адресовал украинский предприниматель и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский. Он поинтересовался, смогут внутренние инвесторы надеяться на такую же поддержку, как иностранные. В ответ Гончарук подчеркнул, что никаких параллелей в этом вопросе Правительство проводить не будет.

"Для людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение будет точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Инвестинг сейчас - это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Думаю, суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Я хочу, чтобы у каждого человека, которая инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах ", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что каждый инвестор может иметь в Правительстве конкретного менеджера, к которому сможет обратиться в случае нарушения прав или другой помощью. Гончарук также попросил предпринимателей максимально оперативно информировать Правительство о любых нарушениях на местах.

"Мы можем быстро поменять руководителей центральных органов, можем работать над изменением процедур. Но мы не можем гарантировать, что в каждом конкретном органе на каждой конкретной должности будет стоять честный чиновник, будет сотрудничать с бизнесом. Для этого нужно время. Если вы готовы инвестировать, у вас есть возможность иметь конкретного менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача не в ручном режиме заниматься проблемами инвесторов, а максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой. Это подход, который мы сейчас выбрали и реализуем ", - пояснил Гончарук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98