В найближчі місяці може бути розпочата програма з МВФ - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В уряді очікують, що в найближчі місяці програма з Міжнародним валютним фондом може бути розпочата. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, розповів журналістам після виступу на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає кореспондент УНН.
"Ми мали дуже хорошу зустріч, разом із Президентом (України Володимиром Зеленським, - ред.) з керівником МВФ. Ми порозумілися, підтвердили, що пропозиція власне України та Міжнародного валютного фонду, в даному випадку, і позиції їх - співпадають. Найближчим часом у нас триватиме робота над тим, щоби запустити максимально швидко нову програму з МВФ, що створить для України ще більше підґрунтя для економічного зростання. Це дуже хороші новини, ми очікуємо, що в найближчі місяці програма з МВФ може бути розпочата", - сказав Олексій Гончарук.
Нагадаємо, в Офісі Президента повідомили подробиці зустрічі Президента України Володимира Зеленського і глави МВФ.
Також нагадаємо, Олексій Гончарук розповів, що уряд України у найближчій перспективі працюватиме над створенням енергоефективної економіки, диверсифікацією джерел постачання та збільшенням власного видобутку енергоресурсів.