В ближайшие месяцы может быть начата программа с МВФ - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В правительстве ожидают, что в ближайшие месяцы программа с Международным валютным фондом может быть начата. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, рассказал журналистам после выступления на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает корреспондент УНН.
"Мы имели очень хорошую встречу, вместе с Президентом (Украины Владимиром Зеленским, - ред.) с руководителем МВФ. Мы нашли общий язык, подтвердили, что предложение собственно Украины и Международного валютного фонда, в данном случае, и позиции их - совпадают. В ближайшее время у нас будет продолжаться работа над тем, чтобы запустить максимально быстро новую программу с МВФ, что создаст для Украины еще больше основу для экономического роста. Это очень хорошие новости, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы программа с МВФ может быть начата", - сказал Алексей Гончарук.
Напомним, в Офисе Президента сообщили подробности встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы МВФ.
Также напомним, Алексей Гончарук рассказал, что правительство Украины в ближайшей перспективе будет работать над созданием энергоэффективной экономики, диверсификации источников и увеличением собственной добычи энергоресурсов.