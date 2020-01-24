Гончарук підбив підсумки Давосу: довіра міжнародних партнерів до України посилюється
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук переконаний в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється. Про це прем’єр написав на своїй сторінці у Facebook після участі української делегації у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.
“Зустрівся із прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Це була перша за останні 5 років зустріч двох Прем‘єр-міністрів України та Фінляндії... Під час Всесвітнього економічного форуму також мав змогу зустрітись з одним із наших стратегічних партнерів — прем‘єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким... Мав також дуже важливу зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили з нею хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування”, — написав Гончарук.
Він додав, що реалізація зазначеної програми означає для України “дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже — зростання промисловості та нові робочі місця”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук в Давосі заявив, що українські та іноземні інвестори матимуть однакову підтримку від уряду
“Ще одна важлива зустріч — із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Він позитивно оцінив співпрацю з Україною у 2019 році, а саме — успішність впроваджуваних реформ та досягнення макроекономічної стабільності. 2020 — Рік Ефективності в Україні. Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проєктах”, — додав він.
На переконання прем’єр-міністра, Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися.
“Тож запросив інвесторів приїжджати в Україну. А ми, Уряд, гарантуємо, що до кожного інвестора в Україні буде персональний підхід та захист з боку держави”, — додав Гончарук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук вчив інвесторів у Давосі говорити “Слава Україні!”
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України заявив, що в найближчі місяці може бути розпочата програма з МВФ.