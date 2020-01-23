Гончарук вчив інвесторів у Давосі говорити "Слава Україні!"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Для того, щоб стати успішним в Україні, потрібно знати лише два слова – "Слава Україні!". Про це заявив інвесторам Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає УНН.
"Для того, щоб бути успішним в Україні, для інвестора: ви повинні знати тільки пару слів – "Слава Україні!". Якщо ви знаєте ці два слова – то точно ви будете відчувати себе в Україні, як вдома. Повторіть за мною – "Слава Україні!" - "Героям слава!", - сказав Олексій Гончарук.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про "чудові відносини всередині команди з Президентом" і запевнив, що його Кабінет міністрів продовжує роботу, і він не планує нікуди йти.