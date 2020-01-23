Гончарук учил инвесторов в Давосе говорить "Слава Украине!"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Для того, чтобы стать успешным в Украине, нужно знать только два слова - "Слава Украине!". Об этом заявил инвесторам Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.
"Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора: вы должны знать только пару слов -" Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова - то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной - "Слава Украине!" - "Героям слава!", - сказал Алексей Гончарук.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о "замечательных отношениях внутри команды с Президентом" и заверил, что его Кабинет министров продолжает работу, и он не планирует никуда идти.