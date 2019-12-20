Гончарук ожидает "существенных поступлений" от легализации добычи янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что Государственный бюджет в 2020 году получит существенные дополнительные поступления от легализации добычи янтаря. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Бюджет-2020 получит существенные дополнительные поступления! Янтарь будут добывать в Украине законно", - сообщил Премьер.
Так, Гончарук напомнил, что парламент во втором чтении и в целом поддержал правительственный законопроект №2240 по легализации добычи янтаря. "Он предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участки до 10 гектаров", - отметил глава правительства.
"Это означает, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. А за незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - подытожил Премьер.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада криминализировала незаконную добычу янтаря.