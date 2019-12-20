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Гончарук очікує "суттєвих надходжень" від легалізації видобутку бурштину

Гончарук очікує "суттєвих надходжень" від легалізації видобутку бурштину

Київ • УНН

 • 12095 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, що Державний бюджет у 2020 році отримає суттєві додаткові надходження від легалізації видобутку бурштину. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Бюджет-2020 отримає суттєві додаткові надходження! Бурштин видобуватимуть в Україні законно", - повідомив Прем'єр.

Так, Гончарук нагадав, що парламент у другому читанні та в цілому підтримав урядовий законопроект №2240 з легалізації видобутку бурштину. "Він передбачає введення єдиних дозволів на геологічне вивчення бурштинових надр із подальшим видобуванням бурштину на 5 років на ділянки до 10 гектарів", - зазначив очільник уряду.

"Це означає, що всі земельні питання з доступу до покладів бурштину будуть врегульовані. А за незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність", - підсумував Прем'єр.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада криміналізувала незаконний видобуток бурштину.

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