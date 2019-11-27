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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24149 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Гончарук анонсировал реформирования Фонда социального страхования

Гончарук анонсировал реформирования Фонда социального страхования

Киев  •  УНН

 • 10798 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вскоре в фонде социального страхования будет изменено руководство и министр социальной политики Юлия Соколовская получила поручение о реформировании фонда. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“В ближайшее время в фонде социального страхования будет изменено руководство, будут кадровые изменения. И вообще его не плохо было бы реформировать, о чем Министр получил соответствующее поручение”, — отметил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров на заседании увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году для выплаты больничных и других выплат.

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