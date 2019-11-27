Гончарук анонсировал реформирования Фонда социального страхования

“В ближайшее время в фонде социального страхования будет изменено руководство, будут кадровые изменения. И вообще его не плохо было бы реформировать, о чем Министр получил соответствующее поручение”, — отметил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров на заседании увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году для выплаты больничных и других выплат.