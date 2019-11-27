Гончарук анонсував реформування Фонду соціального страхування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незабаром у фонді соціального страхування буде змінено керівництво і міністр соціальної політики Юлія Соколовська отримала доручення про реформування фонду. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Найближчим часом у фонді соціального страхування буде змінено керівництво, будуть кадрові зміни. І взагалі його не погано було б реформувати, про що Міністр отримав відповідне доручення”, — зазначив Гончарук.
Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році для виплати лікарняних та інших виплат.