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Гончарук анонсував реформування Фонду соціального страхування

Гончарук анонсував реформування Фонду соціального страхування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незабаром у фонді соціального страхування буде змінено керівництво і міністр соціальної політики Юлія Соколовська отримала доручення про реформування фонду. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Найближчим часом у фонді соціального страхування буде змінено керівництво, будуть кадрові зміни. І взагалі його не погано було б реформувати, про що Міністр отримав відповідне доручення”, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році для виплати лікарняних та інших виплат.

Українські Національні Новини

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