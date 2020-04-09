Голубовская: врачи уверены, что в Николаевской области уже есть COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская уверяет, что отсутствует больных коронавирусом в Николаевской области не может быть реальностью. Об этом она сказала в эфире телеканала Zik, передает УНН.
Отвечая на вопрос, реально ли то, что в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного больного коронавирусом, Голубовская ответила: "Конечно, я более чем уверена, что такого быть просто не может. Поэтому надо туда ехать, разбираться на месте экспертам. Но когда у нас будет доступ к тестированию антител, мы сразу увидим, кто где и как болел".
Как сообщал УНН ранее, в Николаевской области систем не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, как в Николаевской области работают алгоритмы МЗ, поскольку в области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.