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Голубовская: врачи уверены, что в Николаевской области уже есть COVID-19

Голубовская: врачи уверены, что в Николаевской области уже есть COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20784 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская уверяет, что отсутствует больных коронавирусом в Николаевской области не может быть реальностью. Об этом она сказала в эфире телеканала Zik, передает УНН.

Отвечая на вопрос, реально ли то, что в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного больного коронавирусом, Голубовская ответила: "Конечно, я более чем уверена, что такого быть просто не может. Поэтому надо туда ехать, разбираться на месте экспертам. Но когда у нас будет доступ к тестированию антител, мы сразу увидим, кто где и как болел".

Как сообщал УНН ранее, в Николаевской области систем не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, как в Николаевской области работают алгоритмы МЗ, поскольку в области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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