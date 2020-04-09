Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб перевірити, чому там не зафіксовано випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб перевірити, як на Миколаївщині працюють алгоритми МОЗ, оскільки в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні працюю у Миколаєві...А ми продовжуємо з колегами перевіряти, як у Миколаївській області працюють всі алгоритми. Наголошую, ми не повідомляємо області про наші плани візитів. Обираємо заклади на місці, з урахуванням думок і побажань медиків", - написав Віктор Ляшко.
Він також додав, що інформація про те, що він потрапив у ДТП - неправдива: він не є власником машини, його не було в ній під час ДТП і він в цей час давав інтерв’ю журналістам.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відправив до Миколаєва перевірку з МОЗ, оскільки там не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.