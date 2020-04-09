Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, почему там не зафиксировано случаев COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, как в Николаевской области работают алгоритмы Минздрава, поскольку в области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.