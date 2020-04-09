Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, почему там не зафиксировано случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, как в Николаевской области работают алгоритмы Минздрава, поскольку в области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня работаю в Николаеве... А мы продолжаем с коллегами проверять, как в Николаевской области работают все алгоритмы. Подчеркиваю, мы не сообщаем области о наших планах визитов. Выбираем заведения на месте, с учетом мнений и пожеланий медиков", - написал Виктор Ляшко.
Он также добавил, что информация о том, что он попал в ДТП - ложная: он не является владельцем машины, его не было в ней во время ДТП и он в это время давал интервью журналистам.
Напомним, Владимир Зеленский отправил в Николаев проверку с Минздрава, поскольку там не зафиксировано ни одного случая коронавируса.