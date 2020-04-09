Голубовська: лікарі впевнені, що у Миколаївській області вже є COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська запевняє, що відсутніть хворих на коронавірус в Миколаївській області не може бути реальністю. Про це вона сказала в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи це реально, що у Миколаївській області досі не зафіксовано жодного хворого на коронавірус, Голубовська відповіла: "Звісно, я більш ніж впевнена, що такого бути просто не може. Тому треба туди їхати, розбиратися на місці експертам. Та коли у нас буде доступ до тестування антитіл, ми відразу побачимо хто де і як хворів".
Як повідомляв УНН раніше, в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб перевірити, як на Миколаївщині працюють алгоритми МОЗ, оскільки в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.