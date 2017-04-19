Председателя Евросовета в среду планируют допросить в прокуратуре в Варшаве

Д.Туск, как ожидается, в среду появится для дачи показаний в качестве свидетеля в военном отделе управления Варшавской районной прокуратуры в расследовании возможного сотрудничества военной контрразведки страны и ФСБ России.

Напомним, ранее Д.Туска вызвали на допрос в прокуратуру в Варшаве по делу относительно бывших чиновников секретных служб на 15 марта.