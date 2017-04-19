Председателя Евросовета в среду планируют допросить в прокуратуре в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в среду должен явиться в варшавскую прокуратуру, где он должен давать показания в качестве свидетеля в расследовании по событиям семилетней давности, передает УНН со ссылкой на TVN24.
Д.Туск, как ожидается, в среду появится для дачи показаний в качестве свидетеля в военном отделе управления Варшавской районной прокуратуры в расследовании возможного сотрудничества военной контрразведки страны и ФСБ России.
Напомним, ранее Д.Туска вызвали на допрос в прокуратуру в Варшаве по делу относительно бывших чиновников секретных служб на 15 марта.