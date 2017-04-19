Председателя Евросовета в среду планируют допросить в прокуратуре в Варшаве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21619 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82947 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113273 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110430 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102703 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106506 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103161 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150260 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Председателя Евросовета в среду планируют допросить в прокуратуре в Варшаве

Председателя Евросовета в среду планируют допросить в прокуратуре в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в среду должен явиться в варшавскую прокуратуру, где он должен давать показания в качестве свидетеля в расследовании по событиям семилетней давности, передает УНН со ссылкой на TVN24.

Д.Туск, как ожидается, в среду появится для дачи показаний в качестве свидетеля в военном отделе управления Варшавской районной прокуратуры в расследовании возможного сотрудничества военной контрразведки страны и ФСБ России.

Напомним, ранее Д.Туска вызвали на допрос в прокуратуру в Варшаве по делу относительно бывших чиновников секретных служб на 15 марта.

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