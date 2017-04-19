Голову Євроради у середу планують допитати в прокуратурі у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голова Європейської ради і колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в середу повинен з'явитися до варшавської прокуратури, де він має давати свідчення як свідок у розслідуванні щодо подій семирічної давності, передає УНН з посиланням на TVN24.
Д.Туск, як очікується, в середу з'явиться для надання свідчень як свідок у військовому відділі управління Варшавської районної прокуратури в розслідуванні ймовірної співпраці військової контррозвідки країни і ФСБ Росії.
Нагадаємо, раніше Д.Туска викликали на допит до прокуратури у Варшаві у справі щодо колишніх чиновників секретних служб на 15 березня.