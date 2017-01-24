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Председателя сельсовета Сумской области разоблачили во взяточничестве

Председателя сельсовета Сумской области разоблачили во взяточничестве

Киев • УНН

 • 6081 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Сумской области разоблачили председателя сельского совета, который получил 28 тыс. грн взятки за выделение земельного участка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Правоохранители разоблачили в вымогательстве председателем одного из сельских советов Ямпольского района от физического лица неправомерной выгоды за выделение земельного участка.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании председателя сельского совета в порядке ст.208 УПК Украины и сообщения должностному о подозрении по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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