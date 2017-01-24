Голову сільради Сумщини викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Сумщині голову сільської ради, який отримав 28 тис. грн хабара за виділення земельної ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Правоохоронці викрили вимагання головою однієї з сільських рад Ямпільського району від фізичної особи неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про затримання голови сільської ради в порядку ст.208 КПК України та повідомлення посадовцю про підозру за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.