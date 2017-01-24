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Голову сільради Сумщини викрили на хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. На Сумщині голову сільської ради, який отримав 28 тис. грн хабара за виділення земельної ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Правоохоронці викрили вимагання головою однієї з сільських рад Ямпільського району від фізичної особи неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про затримання голови сільської ради в порядку ст.208 КПК України та повідомлення посадовцю про підозру за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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