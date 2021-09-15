Главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Глава статистического управления островного тихоокеанского государства Фиджи уволен после публикации его ведомством данных о том, что около трети населения страны живет за чертой бедности, сообщает газета The Fiji Times, пишет УНН.
Детали
Директор статистического управления Кемюэли Найкама, как утверждает правительство Фиджи, опубликовал данные о доходах граждан за 2019-2020 годы без утверждения их министром экономики страны при игнорировании принятой “методологии, основанной на фактах”.
Согласно опубликованным накануне данным, из 864 тысяч 132 жителей страны 258 тысяч 53 человека живут в бедности. Среди них 200 тысяч 871 человек — из христианской общины, 41 тысяча 42 человека — индуисты и 11 тысяч 679 человек — мусульмане.
Коренных жителей Фиджи за чертой бедности насчитали 192 тысячи 977 человек, тогда как бедных выходцев из Индии — 58 тысяч 933 человека.
Справка
Бедным на Фиджи считается тот, чей доход в год меньше 2179 долларов (чуть более 1000 долларов США) и он не может позволить себе покупать основные продукты питания и предметы первой необходимости.
Эти данные послужили основанием для острой критики властей Фиджи со стороны оппозиционных сил.