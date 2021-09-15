Голову держстату Фіджі звільнили після публікації даних про бідність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Глава статистичного управління острівної тихоокеанської держави Фіджі звільнений після публікації його відомством даних про те, що близько третини населення країни живе за межею бідності, повідомляє газета The Fiji Times, пише УНН.
Деталі
Директор статистичного управління Кемюелі Найкама, як стверджує уряд Фіджі, опублікував дані про доходи громадян за 2019-2020 роки без затвердження їхнім міністром економіки країни при ігноруванні прийнятої “методології, заснованої на фактах”.
Згідно з опублікованими напередодні даними, з 864 тисяч 132 жителів країни 258 тисяч 53 людини живуть у бідності. Серед них 200 тисяч 871 осіб — з християнської громади, 41 тисяча 42 людини — індуїсти і 11 тисяч 679 осіб — мусульмани.
Корінних жителів Фіджі за межею бідності нарахували 192 тисячі 977 осіб, тоді як бідних вихідців з Індії — 58 тисяч 933 людини.
Довідка
Бідним на Фіджі вважається той, чий дохід в рік менше 2179 доларів (трохи більше 1000 доларів США) і він не може дозволити собі купувати основні продукти харчування і предмети першої необхідності.
Ці дані послужили підставою для гострої критики влади Фіджі з боку опозиційних сил.