Голову держстату Фіджі звільнили після публікації даних про бідність

Деталі

Директор статистичного управління Кемюелі Найкама, як стверджує уряд Фіджі, опублікував дані про доходи громадян за 2019-2020 роки без затвердження їхнім міністром економіки країни при ігноруванні прийнятої “методології, заснованої на фактах”.

Згідно з опублікованими напередодні даними, з 864 тисяч 132 жителів країни 258 тисяч 53 людини живуть у бідності. Серед них 200 тисяч 871 осіб — з християнської громади, 41 тисяча 42 людини — індуїсти і 11 тисяч 679 осіб — мусульмани.

Корінних жителів Фіджі за межею бідності нарахували 192 тисячі 977 осіб, тоді як бідних вихідців з Індії — 58 тисяч 933 людини.

Довідка

Бідним на Фіджі вважається той, чий дохід в рік менше 2179 доларів (трохи більше 1000 доларів США) і він не може дозволити собі купувати основні продукти харчування і предмети першої необхідності.

Ці дані послужили підставою для гострої критики влади Фіджі з боку опозиційних сил.