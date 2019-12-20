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Главную елку Кировоградской области одели в бело-зеленый цвет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Главную елку в Кропивницкому подсветили бело-зелеными огоньками, передает корреспондент УНН.

19 декабря начались празднования в областном центре на площади перед городским советом. Сюда приехал на гироборде Святой Николай. Вслед за ними прибыли еще около двух десятков волшебников на сказочном поезде.

Здесь вручили подарки самым талантливым и старательным школьникам. Затем празднование переместились на площадь Героев Майдана. На главной площади города собравшимся показали спектакль "Таинственная находка". Одновременно здесь заработали резеденция Святого Николая и новая тематическая фотозоне. С праздниками кропивничан со сцены поздравили представители областной и городской власти.

В 18:00 на елке зажгли огни. Загораются огоньки по спирали. Основные цвета наряда - белый и зеленый. Все объекты на площади, а это детские аттракционы, рождественское городок, фигуры сказочных героев также подсветили.

"Каждый год у нас красавица новый вид имеет. Наряд елки этот раз выглядит по-другому, применили вспышки, применили гирлянды, применили еще некоторые вещи, украсили внизу. Площадь также освещается по-новому, применены светодиодные фонарики, добавили света, добавили радости. на новое убранство елки в этом году выделено где-то около 20 000 гривен, остальное покупали раньше", - прокомментировал Дмитрий Тоток, директор КП" Горсвет "Кропивницкого.

Напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.

Украинские Национальные Новости

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