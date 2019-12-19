У Києві засвітили головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Софійській площі засвітили головну ялинку країни. Про це передає кореспондент УНН.
Сьогодні, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбулось урочисте засвічення головної ялинки країни. До того, о 17:00 відбулась зустріч Святого Миколая та карнавальна хода.
Нагадаємо, висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнулася восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть “охороняти” ялинку разом із українськими козаками.
Також нагадаємо, з’явилась програма заходів на новорічні та різдвяні свята.