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З’явилася програма відкриття головної новорічної ялинки

З’явилася програма відкриття головної новорічної ялинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У четвер, 19 грудня, на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни, а також відбудеться зустріч Святого Миколая та виступ гурту "Друга Ріка". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Уже незабаром, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про розважальну святкову програму:

• 17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;

• 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;

• 19:00 – церемонія засвічення ялинки;

• 19:45 – виступ гурту "Друга Ріка".

Повідомляється, що висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.

Нагадаємо, з’явилась програма новорічних-різдвяних розваг у Києві.

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