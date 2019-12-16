З’явилася програма відкриття головної новорічної ялинки

"Уже незабаром, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про розважальну святкову програму:

• 17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;

• 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;

• 19:00 – церемонія засвічення ялинки;

• 19:45 – виступ гурту "Друга Ріка".

Повідомляється, що висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.

Нагадаємо, з’явилась програма новорічних-різдвяних розваг у Києві.