З’явилася програма відкриття головної новорічної ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У четвер, 19 грудня, на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни, а також відбудеться зустріч Святого Миколая та виступ гурту "Друга Ріка". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Уже незабаром, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про розважальну святкову програму:
• 17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;
• 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;
• 19:00 – церемонія засвічення ялинки;
• 19:45 – виступ гурту "Друга Ріка".
Повідомляється, що висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.
Нагадаємо, з’явилась програма новорічних-різдвяних розваг у Києві.