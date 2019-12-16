Появилась программа открытия главной новогодней елки

"Уже скоро, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади состоится официальное зажжение главной новогодней елки страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается о развлекательной праздничной программе:

• 17:00 - встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

• 18:00 - начало концерта с оркестром Наони;

• 19:00 - церемония зажжения елки;

• 19:45 - выступление группы "Друга Рика".

Сообщается, что высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

Напомним, появилась программа новогодних и рождественских развлечений в Киеве.