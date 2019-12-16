Появилась программа открытия главной новогодней елки

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В четверг, 19 декабря, на Софийской площади торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны, а также состоится встреча Святого Николая и выступление группы "Друга Рика". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Уже скоро, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади состоится официальное зажжение главной новогодней елки страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается о развлекательной праздничной программе:

• 17:00 - встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

• 18:00 - начало концерта с оркестром Наони;

• 19:00 - церемония зажжения елки;

• 19:45 - выступление группы "Друга Рика".

Сообщается, что высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

Напомним, появилась программа новогодних и рождественских развлечений в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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