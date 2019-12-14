Куди піти за новорічним настроєм у Києві: з'явилась програма заходів

КМДА опублікував програму культурно-розважальних заходів до Нового року та Різдва, що відбудуться у Києві в грудні та січні.

Зокрема, на Софійській площі, де буде стояти головна ялинка країни, встановлять зимове містечко “Чотири королівства”. Урочисте відкриття відбудеться 19 грудня, а закриття — 12 січня.

На Контрактовій площі встановлять етнічне містечко в українських народних традиціях. Святкування розпочнеться з 14 грудня, і буде тривати до 19 січня. Ялинку на Контрактовій площі, прикрашену цьогоріч за мотивами опішнянського гончарного мистецтва, урочисто засвітять 19 грудня о 18:00.

У парку Тараса Шевченка можна буде безкоштовно побувати одразу на двох локаціях — на романтичній ковзанці ( з 6 грудня по 13 січня) та на квест-фестивалі “Йоль: країна легенд” (14 грудня — 20 січня).

Біля Арки дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку. Snegfest відбудеться 21 та 22 грудня 2019 року, з 10:00-22:00 в Центральному парку культури і відпочинку.

На “Співочому полі” у Печерському ландшафтному парку відбудеться фестиваль гігантських китайських ліхтарів (13 грудня — 2 лютого). Це виставка світлових інсталяцій із новими експозиціями, які перенесуть відвідувачів “у таємничий світ казок і легенд Піднебесної”.

Окрім того, поціновувачі мистецтва зможуть відвідати “Всеукраїнську різдвяну виставку”, на якій будуть представлені картини, графічні роботи та скульптури 400 художників з усієї України. Вона проходитиме з 19 грудня по 12 січня в Центральному будинку художника.

Вказано, що на вихідних відбудуться святкові концерти: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та інші. Концерти відбудуться 21, 22, 28, 25, 29, 30 грудня 2019 року на Софійській площі та 21, 22, 25, 28, 29, 30 грудня 2019 року на Контрактовій площі. Також святкові концерти відбудуться 1, 4, 5 січня 2020 року на Софійській та Контрактовій площах. Окрім того, на Софійській площі відбудеться святковий концерт 11 січня, а 11, 12, 14, 18 січня пройдуть концерти на Контрактовій площі.

19 грудня, у День Святого Миколая, в усіх районах Києва урочисто засвітять новорічні ялинки, а на Софійській площі відбудеться святкування Дня Святого Миколая та Святкова хода.

Також до дня Святого Миколая пройде хода помічників Святого Миколая, яка стартуватиме 19 грудня з вулиці Хрещатик, а закінчиться на Контрактовій площі.

22 грудня відбудеться вуличне театральне дійство із костюмованими героями Borjomi Parade. Святкова хода почнеться о 14:00 на перехресті вулиці Володимирської з бульваром Тараса Шевченка, і закінчиться о 16:00 на вулиці Володимирській 23. Театралізований парад включатиме феєрверки з метафану, 10-метрову платформу, сотні учасників у новорічному вбранні, запальну музика та конкурс на найкращий костюм.

21 та 22 грудня відбудеться Новорічний марафон “Добрі справи для добрих людей” — благодійні новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій. Триватиме з 10:00 до 16:00.

З 18 до 25 грудня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відбудеться Свято Святого Миколая, а з 18 до 27 грудня відбудуться новорічно-різдвяні святкові заходи для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки — учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва.

З 23 до 24 грудня в колонній залі Київської міської ради відбудуться Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій “Ходить по землі Святий Миколай”

Зустрічати Новий рік в новорічну ніч будуть на Софійській та Контрактовій площі.

На Софійській та Контрактовій площах 7 січня пройде святкова різдвяна хода звіздарів та різдвяний концерт.

10 та 11 грудня пройдуться відкриті змагання з легкої атлетики “Різдвяні старти — 2020” в Легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності.

Завершиться святкування на святі Водохреща в Гідропарку 19 січня 2020 року.

Нагадаємо, у центрі Києва відкриють новорічну поштову резиденцію.