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У центрі Києва відкриють новорічну поштову резиденцію

У центрі Києва відкриють новорічну поштову резиденцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві на Головпоштамті 19 грудня відкриють новорічну поштову резиденцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

"Урочисте відкриття відбудеться в День святого Миколая 19 грудня о 16:00", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, на відкритті відбудеться спецпогашення святкової марки штемпелем, можна буде поспілкуватись із Новорічним чарівником, що приготував подарунки всім дітям, взяти участь у створенні святкової листівки, пограти у настільні ігри, надіслати вітання друзям і рідним та сфотографуватися у святковій фотозоні.

Новорічна поштова резиденція працюватиме з 19 грудня по 15 січня, тож вікно для видачі посилок працюватиме щоденно у цей період.

Раніше УНН повідомляв, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі “Чотирьох королівств”.

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