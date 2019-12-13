У центрі Києва відкриють новорічну поштову резиденцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві на Головпоштамті 19 грудня відкриють новорічну поштову резиденцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.
"Урочисте відкриття відбудеться в День святого Миколая 19 грудня о 16:00", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, на відкритті відбудеться спецпогашення святкової марки штемпелем, можна буде поспілкуватись із Новорічним чарівником, що приготував подарунки всім дітям, взяти участь у створенні святкової листівки, пограти у настільні ігри, надіслати вітання друзям і рідним та сфотографуватися у святковій фотозоні.
Новорічна поштова резиденція працюватиме з 19 грудня по 15 січня, тож вікно для видачі посилок працюватиме щоденно у цей період.
Раніше УНН повідомляв, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі “Чотирьох королівств”.