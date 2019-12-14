Куда пойти за новогодним настроением в Киеве: появилась программа мероприятий

КГГА опубликовала программу культурно-развлекательных мероприятий до Нового года и Рождества, которые пройдут в Киеве в декабре и январе.

В частности, на Софийской площади, где будет стоять главная елка страны, установят зимний городок “Четыре королевства”. Торжественное открытие состоится 19 декабря, а закрытие — 12 января.

На Контрактовой площади установят этническое городок в украинских народных традициях. Празднование начнется с 14 декабря, и продлится до 19 января. Елку на Контрактовой площади, украшенную в этом году по мотивам опишнянского гончарного искусства, торжественно зажгут 19 декабря в 18:00.

В парке Тараса Шевченко можно будет бесплатно побывать сразу на двух локациях — в романтическом катке (с 6 декабря по 13 января) и на квест-фестивале “Йоль: страна легенд” (14 декабря — 20 января).

Возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха. Snegfest состоится 21 и 22 декабря 2019 года, с 10:00-22:00 в Центральном парке культуры и отдыха.

На “Певческом поле” в Печерском ландшафтном парке состоится фестиваль гигантских китайских фонарей (13 декабря — 2 февраля). Это выставка световых инсталляций с новыми экспозициями, которые перенесут посетителей “в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной”.

Кроме того, ценители искусства смогут посетить “Всеукраинская рождественскую выставку”, на которой будут представлены картины, графические работы и скульптуры 400 художников со всей Украины. Она будет проходить с 19 декабря по 12 января в Центральном доме художника.

Указано, что на выходных пройдут праздничные концерты: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и другие. Концерты состоятся 21, 22, 28, 25, 29, 30 декабря 2019 года на Софийской площади и 21, 22, 25, 28, 29, 30 декабря 2019 года на Контрактовой площади. Также праздничные концерты состоятся 1, 4, 5 января 2020 года на Софийской и Контрактовой площадях. Кроме того, на Софийской площади состоится праздничный концерт 11 января, а 11, 12, 14, 18 января пройдут концерты на Контрактовой площади.

19 декабря, в День Святого Николая, во всех районах Киева торжественно зажгут новогодние елки, а на Софийской площади состоится празднование Дня Святого Николая и Праздничное шествие.

Также ко дню Святого Николая пройдет шествие помощников Святого Николая, которая стартует 19 декабря с улицы Крещатик, а закончится на Контрактовой площади.

22 декабря состоится уличное театральное действо с костюмированными героями Borjomi Parade. Праздничное шествие начнется в 14:00 на перекрестке улицы Владимирской с бульваром Тараса Шевченко, и закончится в 16:00 на улице Владимирской, 23. Театрализованный парад будет включать фейерверки с метафан, 10-метровую платформу, сотни участников в новогоднем наряде, зажигательную музыку и конкурс на лучший костюм.

21 и 22 декабря состоится Новогодний марафон “Добрые дела для хороших людей” — благотворительные новогодние представления для детей разных социальных категорий. Пройдет с 10:00 до 16:00.

С 18 по 25 декабря для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки состоится Праздник Святого Николая, а с 18 по 27 декабря состоятся новогодне-рождественские праздничные мероприятия для детей, требующих особого социального внимания и поддержки — учащихся учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования города Киева.

С 23 по 24 декабря в колонном зале Киевского городского совета состоятся Новогодние представления для детей разных социальных категорий “Ходит по земле Святой Николай”

Встречать Новый год в новогоднюю ночь будут на Софийской и Контрактовой площади.

На Софийской и Контрактовой площади 7 января пройдет праздничная рождественское шествие звездочетов и рождественский концерт.

10 и 11 декабря пройдутся открытые соревнования по легкой атлетике “Рождественские старты — 2020” в легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

Завершится празднование на празднике Крещения в Гидропарке 19 января 2020 года.

Напомним, в центре Киева откроют новогоднюю почтовую резиденцию.