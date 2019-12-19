В Киеве зажгли главную елку страны

Сегодня, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади состоялось торжественное зажжение главной елки страны. К тому, в 17:00 состоялась встреча Святого Николая и карнавальное шествие.

Напомним, высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернулась восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут “охранять” елку вместе с украинскими казаками.

Также напомним, появилась программа мероприятий на новогодние и рождественские праздники.