Головну ялинку Кіровоградщини вбрали у біло-зелений колір
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Головну ялинку у Кропивницькому підсвітили біло-зеленими вогниками, передає кореспондент УНН.
19 грудня розпочалися святкування в обласному центрі на площі перед міською радою. Сюди приїхав на гіроборді Святий Миколай. Услід за ними прибули ще близько двох десятків чарівників на казковому потязі.
Тут вручили подарунки найбільш талановитим і старанним школярам. Потім святкування перемістилися на площу Героїв Майдану. На головній площі міста присутнім показали виставу "Таємнича знахідка". Одночасно тут запрацювали резеденція Святого Миколая та нова тематична фотозона. Із святами кропивничан зі сцени привітали представники обласної і міської влади.
О 18:00 на ялинці запалили вогні. Загоряються вогники по спіралі. Основні кольори вбрання - білий та зелений. Усі об’єкти на площі, а це дитячі атракціони, різдвяне містечко, фігури казкових героїв також підсвітили.
"Кожного року в нас красуня новий вигляд має. Вбрання ялинки цього разу виглядає по-іншому, застосували спалахи, застосували гірлянди, застосували ще деякі речі, прикрасили внизу. Площа також освітлюється по-новому, застосовані світлодіодні ліхтарики, додали світла, додали радості. На нове оздоблення ялинки цього року виділено десь близько 20 тисяч гривень, інше купували раніше", - прокоментував Дмитро Тоток, директор КП "Міськсвітло" Кропивницького.
Нагадаємо, у Києві засвітили головну ялинку країни.