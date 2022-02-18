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Главнокомандующий ВСУ заявил, что жителей ОРДЛО используют для эскалации

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных территорий из-за обострения ситуации на Донбассе. Он заявил, что оккупанты используют населения для эскалации ситуации, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

Цитата

“Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, которые якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности”, — сказал Залужный.

Детали

По его словам, боевики, поддерживаемые Россией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Он также подчеркнул, что заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности.

“Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ", - добавил Залужный.

Залужный в очередной раз повторил, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины.

“Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий — политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются”, — сказал Залужный.

Дополнение

Около двух часов назад в оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Украинские Национальные Новости

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