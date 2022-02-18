Головнокомандувач ЗСУ заявив, що жителів ОРДЛО використовують для ескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій через загострення ситуації на Донбасі. Він заявив, що окупанти використовують населення для ескалації ситуації, передає УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
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“Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій — не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності”, — сказав Залужний.
Деталі
За його словами, бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій.
Він також наголосив, що заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності.
“Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ”, — додав Залужний.
Залужний вкотре повтори, що військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України.
“Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються”, — сказав Залужний.
Доповнення
Близько двох годин тому в окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку. Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область. Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.