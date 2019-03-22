Главного бухгалтера предприятия заподозрили в присвоении более 1,6 млн грн

Так, уголовное производство было начато по заявлению новоназначенного директора, который обнаружил нехватку.

"В ходе следствия установлено, что средства предприятия присвоил его бывший главный бухгалтер. С ноября 2016 по октябрь 2018 года, с целью личного обогащения и злоупотребляя служебным положением, он вносил в банковские платежные системы предприятия заведомо ложные сведения о зачислении на свой карточный счет "заработной платы" и перечислял средства в свою пользу", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате указанных действий коммунальному предприятию был нанесен имущественный ущерб на более 1,6 млнгрн.

В ходе досудебного расследования уже бывшему должностному лицу сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и повторно), ч. 3 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, причинившее значительный ущерб) УК Украины.

Напомним, подрядчика заподозрили в краже денег, выделенных на ремонт больницы.