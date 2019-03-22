Головного бухгалтера підприємства запідозрили у привласненні понад 1,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Хмельницькій області головного бухгалтера комунального підприємства підозрюють у привласненні більш ніж 1,6 млн грн. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
Так, кримінальне провадження було розпочато за заявою новопризначеного директора, який виявив нестачу.
"Під час слідства встановлено, що кошти підприємства привласнив його колишній головний бухгалтер. З листопада 2016 по жовтень 2018 року, з метою особистого збагачення та зловживаючи службовим становищем, він вносив у банківські платіжні системи підприємства завідомо неправдиві відомості про зарахування на власний картковий рахунок "заробітної плати" та перераховував кошти на власну користь", - сказано у повідомленні.
У відомстві уточнили, що в результаті вказаних дій комунальному підприємству було завдано майнової шкоди на понад 1,6 млн грн.
У ході досудового розслідування уже колишній службовій особі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та повторно), ч. 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значної шкоди) КК України.
Нагадаємо, підрядника запідозрили у крадіжці грошей, виділених на ремонт лікарні.