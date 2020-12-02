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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27787 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85448 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102437 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118457 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152937 просмотра

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Главный санврач Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа": стало известно, о чем говорят

Главный санврач Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа": стало известно, о чем говорят

Киев  •  УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа". Специалист обсуждает с депутатами проект закона №4142 "О системе общественного здоровья". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Евгения Кравчук, передает УНН.

"Как раз на фракции главный санитарный врач Виктор Ляшко. Говорим о законопроекте №4142 об общественном здоровье. Он запланирован завтра в повестке дня, в первом чтении. Ну, собственно, отвечает господин Ляшко на мифы о вакцинации. На самом деле, я понимаю, что не все наши депутаты разбираются в медицинских темах. Каждый в своем комитете, но этот законопроект является таким "рамочным", и он уже объединяет действующее законодательство. И вакцинация от 10, прилагается список обязательных прививок, они были с начала независимости, есть и сейчас и добавляется только пневмококковая инфекция. На самом деле, очень опасно подвергать сомнению обязательность вакцинации. Не так давно в Украине была вспышка полиомиелита - в 2015 году", - отметила Кравчук.

Напомним, УНН сообщал, что ВР рассмотрит законопроект о внесении пневмококковой вакцины в календарь прививок.

Украинские Национальные Новости

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