Головний санлікар Ляшко прибув на засідання фракції “Слуга народу”: стало відомо, про що говорять

“Якраз на фракції головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Говоримо про законопроект №4142 про громадське здоров'я. Він запланований завтра в порядку денному, в першому читанні. Ну, власне, відповідає пан Ляшко на міфи про вакцинацію. На справді, я розумію, що не всі наші депутати розбираються в медичних темах. Кожен у своєму комітеті, але цей законопроект є таким “рамковим”, й він уже об'єднує діюче законодавство. І вакцинація від 10, є перелік, обовязкових щеплень, вони були з початку незалежності, є зараз і додається тільки пневмококова інфекція. Насправді, дуже небезпечно піддавати сумніву обов'язковість вакцинації. Не так давно в Україні були спалах поліомієліту — в 2015 році”, - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень.