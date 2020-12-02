Головний санлікар Ляшко прибув на засідання фракції “Слуга народу”: стало відомо, про що говорять
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прибув на засідання фракції “Слуга народу”. Фахівець обговорює з депутатами Проект Закону №4142 “Про систему громадського здоров’я”. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла народна депутатка України Євгенія Кравчук, інформує УНН.
“Якраз на фракції головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Говоримо про законопроект №4142 про громадське здоров'я. Він запланований завтра в порядку денному, в першому читанні. Ну, власне, відповідає пан Ляшко на міфи про вакцинацію. На справді, я розумію, що не всі наші депутати розбираються в медичних темах. Кожен у своєму комітеті, але цей законопроект є таким “рамковим”, й він уже об'єднує діюче законодавство. І вакцинація від 10, є перелік, обовязкових щеплень, вони були з початку незалежності, є зараз і додається тільки пневмококова інфекція. Насправді, дуже небезпечно піддавати сумніву обов'язковість вакцинації. Не так давно в Україні були спалах поліомієліту — в 2015 році”, - зазначила Кравчук.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень.