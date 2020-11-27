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ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень - Ляшко

ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень - Ляшко

Київ • УНН

 • 15522 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я очікують, що народні депутати підтримають законопроект №4142 “Про систему громадського здоров’я”, який вносить до національного календаря щеплень пневмококову вакцину. Про це час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

“Законопроект 4142 “Про систему громадського здоров’я” передбачає розширення національного календаря щеплень додатковою вакциною, саме пневмококовою вакциною. Ми робимо все можливе і надіємося, що депутати підтримають, і все таки цей додатковий антиген з’явиться в національному календарі щеплень”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у серпні УНН повідомляв, що в Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції.

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