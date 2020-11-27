ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень - Ляшко

“Законопроект 4142 “Про систему громадського здоров’я” передбачає розширення національного календаря щеплень додатковою вакциною, саме пневмококовою вакциною. Ми робимо все можливе і надіємося, що депутати підтримають, і все таки цей додатковий антиген з’явиться в національному календарі щеплень”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у серпні УНН повідомляв, що в Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції.