ВР розгляне законопроект про внесення пневмококової вакцини до календаря щеплень - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я очікують, що народні депутати підтримають законопроект №4142 “Про систему громадського здоров’я”, який вносить до національного календаря щеплень пневмококову вакцину. Про це час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.
“Законопроект 4142 “Про систему громадського здоров’я” передбачає розширення національного календаря щеплень додатковою вакциною, саме пневмококовою вакциною. Ми робимо все можливе і надіємося, що депутати підтримають, і все таки цей додатковий антиген з’явиться в національному календарі щеплень”, - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, у серпні УНН повідомляв, що в Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції.